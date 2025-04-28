وقعت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع مؤسسة GX الصينية، تقضي بالتكفل بمرضى العمى الناتج عن المياه البيضاء في الولايات الداخلية.

وتشمل الاتفاقية حسب وزارة الصحة “توفير مركز متنقل لعلاج المرضى، وإجراء عمليات جراحية مجانية بالتعاون مع الفرق الطبية الصينية وبدعم كامل من الكوادر الوطنية”.

ويمتد أجل هذه الاتفاقية حتى نهاية 2026، ويهدف إلى “علاج 2000 مواطن في الولايات الداخلية الموريتانية”، هذا بالإضافة إلى “إلى توفير المعدات الطبية والأدوية اللازمة”.

وقال وزير الصحة الموريتاني، عبد الله سيدي محمد وديه، إن هذا المشروع “يعد امتدادا للتعاون المثمر الذي ساهم في إعادة نور البصر لحوالي 2000 مواطن”، وفق تعبيره.

وأكد ولد وديه “التزام وزارة الصحة بضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع، واستعداد القطاع الدائم لتعزيز التعاون في ميادين صحية أخرى لدعم الجهود المبذولة بهدف تحقيق تنمية صحية مستدامة”.