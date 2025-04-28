قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية السنغالي، مابوبا جاكانا، إن الواردات من من موريتانيا، ساهمت بشكل كبير في تغطية الحاجيات المقدرة سنة 2024 بـ 810 آلاف رأس من الغنم، مؤكدا أن السوق السنغالي يحتاج هذا العام إلى 830 ألف رأس من الغنم، منها 260 ألف رأس لمنطقة داكار.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم الاثنين في نواكشوط مع وزير التنمية الحيوانية، في الحكومة الموريتانية مختار ولد گاگيه، حول تزويد الأسواق السنغالية بالأضاحي لعام 2025.

وقدر الوزير السنغالي حاجيات بلده لهذا العام من الأضاحي المستوردة بنحو 250 ألف رأس من الأغنام.

وأضاف أن الغرض من هذه الزيارة هو إطلاع الحكومة الموريتانية على جميع الترتيبات التي اتخذتها الحكومة السنغالية للتحضير الجيد لعيد الأضحى المبارك.

من جهته قال وزير التنمية الحيوانية الموريتاني إن وجوده الوفد السنغالي في موريتانيا في إطار التحضير للاحتفال بعيد الأضحى المبارك دليل على قوة الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تجمع بين البلدين.

وأكد عزم الحكومة الموريتانية مواكبة تجار الماشية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تموين الأسواق السنغالية بالأغنام الموريتانية، والعمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة للتسيير الأمثل للانتجاع، وتعزيز علاقات التعاون القوية التي تربط البلدين.

وعبر عن امتنانه للحكومة السنغالية لما قامت به في سبيل تسهيل حركة وتأمين المواطنين الموريتانيين ومواشيهم، عن طريق تحسين ظروف استقبال ومتابعة حركة المواشي، والولوج الحر للمياه والمراعي، وكذا الإعفاء من الرسوم الجمركية وتجهيز نقاط للبيع وتزويدها بالخدمات الضرورية.