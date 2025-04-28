قّعت «جامعة المحظرة الشنقيطية» في موريتانيا، اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالإمارات العربية المتحدة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنص بنود الاتفاقية، على توفير منح دراسية لطلبة الدراسات العليا، وتشكيل فرق علمية مشتركة لتطوير المناهج والمساقات التعليمية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم الأنشطة الثقافية والعلمية المشتركة.