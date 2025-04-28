قّعت «جامعة المحظرة الشنقيطية» في موريتانيا، اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالإمارات العربية المتحدة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.
وتنص بنود الاتفاقية، على توفير منح دراسية لطلبة الدراسات العليا، وتشكيل فرق علمية مشتركة لتطوير المناهج والمساقات التعليمية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم الأنشطة الثقافية والعلمية المشتركة.
كما يشمل الاتفاق تعزيز الجهود البحثية بتبادل الدراسات والبحوث والمقالات في التخصصات المشتركة، ونشرها في المجلات العلمية المحكّمة التي يصدرها الجانبان، فضلاً عن التعاون في المخطوطات عبر مركز إحياء التراث المحظري، وتبادل الخبرات في المكتبات والتطور التقني.
وقّع الاتفاقية، الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد، والدكتور محمد تقي الله ولد الطالب جدو، رئيس جامعة المحظرة، بحضور سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، وعمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات.