سلمت أحزاب الأغلبية مساء أمس الأحد منسق الحوار الوطني، موسى فال، عريضة تضمنت رؤيتها حول القضايا الأساسية الضرورية التي يجب أن يتضمنها الحوار السياسي المرتقب.

وتضمنت الوثيقة التي سلمها رئيس حزب الإنصاف، سيد أحمد ولد محمد، بحضور رؤساء أحزاب الأغلبية، ردودا على الأسئلة التي وجهها منسق الحوار الوطني لمختلف التشكيلات السياسية حول القضايا المتعلقة بهذا الحوار.

وقال منسق الحوار موسى فال إن النظرة الموحدة لأحزاب الأغلبية حول جميع القضايا التي سيتناولها الحوار مهمة للوصول إلى توافق سياسي.

وأشار إلى أن ما تتوفر عليه موريتانيا من تراكمات تاريخية وسياسية، ومن تطور في الفكر السياسي بصفة خاصة، يتيح للأطراف السياسية فيها تنظيم حوار بروح المسؤولية والاحترام.

وبدوره شكر رئيس حزب الإنصاف، سيدي أحمد ولد محمد، جميع أحزاب الأغلبية، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعبر عن الالتزام بدعم القرار الذي اتخذه الرئيس الموريتاني بتنظيم حوار وطني شامل.

وقال إن الأغلبية الرئاسية ارتأت أن ترد بشكل جماعي على الرسالة التي وجهها المنسق الوطني للحوار عن رؤيتها حول القضايا الأساسية الضرورية من أجل تنظيم حوار سياسي على أحسن وجه.