أطلقت موريتانيا اليوم الاثنين، في مدينة كيفه شرق موريتانيا، البرنامج الإفريقي للتسيير المندمج للمخاطر المناخية، بتمويل مشترك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق المناخ الأخضر، بغلاف مالي يزيد على 12 مليون دولار أمريكي.
ويمتد البرنامج لست سنوات، يستهدف تعزيز قدرة المجتمعات الريفية وصغار المزارعين في عدد من دول الساحل، من بينها موريتانيا، على التكيف مع التغيرات المناخية، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال وزير الزراعة، أمم ولد بيبانه، إن البرنامج يشمل ولايات تعاني من هشاشة مناخية كبيرة، مؤكدًا أنه سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية مستدامة، على حد قوله.
ويجسد البرنامج حسب كلام الوزير “الرؤية والإرادة الجماعية لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات الريفية في ولايات لعصابة والحوضين ولبراكنة وكوركول”.
وأضاف أنه يأتي في سياق “التوجهات العامة للحكومة الهادفة إلى مكافحة آثار التغير المناخي وتحقيق التحول المستدام في القطاع الزراعي”.
الإثنين, 21 أبريل
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