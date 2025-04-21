اعتذرت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) عن الاضطرابات التي شهدها التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، في نواكشوط ونواذيبو، وعدد من المدن التي تتم تغذيتها عبر شبكة منظمة استثمار نهر السنغال.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن هذه الاضطرابات بدأت عند الساعة 03:40 مساءً، نتيجة أعطاب طارئة تعرضت لها المحطات الكهرومائية التابعة للمنظمة
وأضاف البيان أن الفرق الفنية سارعت إلى فصل خط الربط مع هذه المنظومة في انتظار استعادتها للخدمة، وشرعت بعد نحو 40 دقيقة في إعادة التيار تدريجياً اعتماداً على المحطات الكهربائية المحلية.
و شهدت نواكشوط و نواذيبو ومدن أخرى اليوم انقطاعاً متزامناً في خدمة الكهرباء، استمر لفترات متفاوتة، مما أثار موجة من الشكاوى في أوساط السكان.
الإثنين, 21 أبريل
24/24 :
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