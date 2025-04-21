أعلنت الشرطة الموريتانية، إلقاء القبض علي المشتبه بهم فى عملية القتل التي سجلت “مساء الأحد 13 إبريل الجاري فى المنطقة المحاذية (للحرايث بالسبخة).”

وقالت الشرطة في بيان نشرته اليوم الاثنين على صفحتها بفيسبوك، إن الجريمة “كان ضحيتها الشاب الموريتاني حامد الشيخ محمد ابلكرون حيث تعرض لعملية طعن بسلاح أبيض من طرف أحد ثلاثة شبان تم القبض عليهم”، من طرف فرقة البحث بالإدارة الجهوية للأمن بولاية أنواكشوط الغربية.



وأضافت أنه من بين الموقوفين،” الفاعل الأصلي وهو أجنبى أثناء محاولته الفرار خارج البلاد عن طريق معبر روصو “، مشيرة إلى أن “فراد المجموعة حاليا قيد الحراسة النظرية لحين اكتمال مسطرة البحث.”

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة وفاة شاب من مواليد 2003 بمستوصف تيارت الصحي بنواكشوط، على خلفية تعرضه لطعنات في الصدر، إثر شجار بينه وبين صديق له، أمس بنواكشوط.

وقالت الشرطة في بيان نشرته اليوم الاثنين على صفحتها بفيسبوك، إنه “بعد بحث و تحريات مكثفين عن المشتبه به، تم بعد لحظات من ذلك الوقت وضع اليد عليه ويدعى/ب ولد م ولد ي 2004لكصر.”