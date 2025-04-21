جهزت وزارة التحهيز والنقل الموريتانية، اليوم الاثنين، مركزا خاصا بامتحانات الحصول على رخص السياقة في نواكشوط الشمالية.



وقال الوزير اعل ولد الفيرك إن المركز يضم قاعات مجهزة بكاميرات مراقبة وغيرها من الوسائل التقنية، وذلك “من أجل إجراء الامتحان بشفافية ونزاهة”، على حد تعبيره.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أداها اليوم الاثنين، لمركز امتحانات رخص السياقة.



ويشارك في المسابقة نحو 27 ألف مترشح من ولايات نواكشوط الثلاث.



وأشار ولد الفيرك في تصريحاته أن الوزارة قررت دمج المترشحين في مركز موحد يضم عدة قاعات، وهو ما قال إنه تسبب في تأخير تنظيم الامتحان لمدة أربعة أشهر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين ظروف التنظيم وتعزيز الرقابة.



وقال إن تجهيز المركز يتيح للجنة المشرفة على الامتحانات العمل في بيئة مناسبة، تسهم في الحد من الاختلالات السابقة، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وفق تعبيره.