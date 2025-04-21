أرسل وزير المعادن والصناعة الموريتاني، ثيام تيجاني، رسالة إلى شركة كينروس “عبر فيها عن تضامن الحكومة مع الشركة والوظفين”، بعد حريق تسبب في تعليق عمل مصنع معالجة الذهب بموقع تازيازت مؤقتا.

وأكد الوزير في رسالته استعداد الحكومة “للتعاون الفعَّال لاستعادة الطاقة الإنتاجية للمصنع في أسرع وقت ممكن”.

وشكلت وزارة المعادن حسب بيان للشركة وفدا فنيا رفيع المستوى لتقديم رسالة الدعم ومعاينة الأضرار والتنسيق الفني مع الشركة.

وضم الوفد المدير العام للمعادن والجيولوجيا محمد يحي أحمد زروق، وفنيين وإداريين من وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

والتزم نائب الرئيس والمدير العام لشركة تازيازت أفضل هاشم، “بمواصلة تبادل المعلومات مع الحكومة بشكل شفاف لضمان سلاسة العمليات”، مؤكدا “استعداد الشركة للتعاون مع اللجنة الفنية والالتزام الدائم بضمان سلامة العاملين والمجتمع المحيط”.

وأكد هاشم في حديثه عن أضرار الحريق أنها “محدودة ويمكن تجاوزها خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وكانت شركة كينروس تازيازت قد أعلنت قبل أسبوع تعليقها المؤقت لتشغيل مصنع المعالجة في منجم تازيازت.

ويعود سبب التعليق -حسب بيان صدر عن الشركة حينها- إلى حريق اندلع يوم الاثنين 14 أبريل، ولم “يخلف أية إصابات”، كما تم “إخماده بالكامل”.