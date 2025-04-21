وقعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الاثنين، بنواكشوط، اتفاقا مع سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، يقضي بانضمام الوزارة إلى برنامج “بيانات حماية”.

ويهدف البرنامج إلى “تعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان امتثال المؤسسات العمومية، لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي”.

ويمنح البرنامج الوزارة فرصة “لمواءمة مختلف معالجاتها للبيانات مع مقتضيات القانون”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ووقع الاتفاقية وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات محمد الأمين ولد سيدي.