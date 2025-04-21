أعلنت الجمارك الموريتانية اليوم الاثنين، نجاح فرقة تابعة لها معنية بالبحث والتدخل (GIR) في إحباط محاولة تهريب حمولة ثلاث سيارات من أكياس البلاستيك المرن.

وجاء في بيان نشرته الجمارك على صفحتها على الفيسبوك، أن “البلاستيك المرن محظور بموجب القانون رقم 019/2018 الذي نص على حظر صناعة وتوزيع واستيراد الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار بيئية”.

وأوضح البيان أن إحباط العملية جاء بعد “متابعة دقيقة أفضت في النهاية إلى اعتراض وتوقيف السيارات الثلاث من نوع هايليكس”.

وأضافت أن العملية انتهت صباح أمس الأحد بعد الإمساك بالمهربين في ضواحي مدينة شوم في ولاية آدرار شمالي موريتانيا.