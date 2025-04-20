تفقد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجّاي، اليوم الأحد، الأشغال في خطّ التشجير الذي تنفذه وزارة البيئة والتنمية المستدامة على محور ميدان صباح – سوق السمك على خط مزدوج مسافته 7 كم طولية.

وتأتي هذه الأشغال في إطار المكون البيئي التابع لبرنامج تنمية نواكشوط الاستعجالي، الذي أطلقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل أشهر بهدف تطوير مدينة نواكشوط، من حيثُ الصحة والتعليم والبنى التحتية.

وجاء في بيان لوزارة البيئة أن الوزير “عاين سير الأشغال ميدانيا واستمع إلى شروح عن أشغال المكون البيئي وقدم توجيهاته لضمان نجاح التشجير وديمومته”.

وأضاف البيان أن “هذا المقطع جزء من 11 مقطعا تنفذها الوزارة على مستوى مدينة نواكشوط بطول 84 كم في خطوط طولية مزدوجة”.

ورافقت الوزير في هذه الزيارة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطواقم الفنية والإدارية المعنية من وزارتها والسلطات الإدارية والمنتخبين.

زيارة الوزير اليوم أعقبت زيارته أمس السبت لمكونات البرنامج الاستعجالي لمدينة نواكشوط، والتي شملت شملت عدداً من ورش العمل التابعة للبرنامج، من بينها منشآت في مجالات الصحة والتعليم والطرق.

وصرح الوزير بعد اطلاعه على هذه المكونات بأن الأشغال الجارية ضمن البرنامج الاستعجالي المخصص للعاصمة نواكشوط عرفت تحسنًا كبيرًا منذ الزيارة السابقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لاستكمال المشاريع في مختلف القطاعات.