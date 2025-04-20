قال وزير الطاقة والمياه المالي بوبكر جاني، الذي يرأس مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، إنه تطرّق خلال لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، إلى “علاقات الأخوة والصداقة العريقة التي تجمع موريتانيا ومالي، وخاصة منظمة استثمار نهر السنغال”.

وأضاف أن ولد الغزواني بصفته هو الرئيس الحالي لدول المنظمة، أعطى “تعليمات تقضي بتنظيم مؤتمر رؤساء دول المنظمة في أقرب وقت ممكن”.

وسلم بوبكر جاني، لولد الغزواني رسالة من رئيس المجلس الانتقالي المالي آسيمي غويتا، دون أن يكشف في تصريحه للوكالة الموريتانية للأنباء عن فحواها.

وتعتبر هذه الرسالة هي الثانية من غويتا إلى غزواني في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، وقد تضمنت الرسالة الماضية “قلق السلطات المالية من قضية ترحيل مواطنيها من موريتانيا”.