كشفت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، أمس السبت، عن نتائج الدعم المالي المخصص لطلاب التعليم العالي للعام الدراسي 2024-2025، والذي استفاد منه 293 طالباً وطالبة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، بلغ عدد الملفات المقدمة 1302 ملف، استبعدت منها 544 ملفا بسبب استفادة أصحابها من منح الدولة أو من منحة “اسنيم”، إضافة إلى ملفات طلاب الدكتوراه، وفق البيان.

وأوضح البيان أنه بعد تقييم الملفات المؤهلة، البالغ عددها 758، تم اختيار 214 طالباً وطالبة من مؤسسات التعليم العالي داخل موريتانيا، و79 من مؤسسات تعليمية خارج البلاد.