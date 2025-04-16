وافقت الولايات المتحدة على صفقة بيع 600 صاروخ مضاد للطائرات من طراز ستينغر إلى المغرب بقيمة 825 مليون دولار، بحسب “فرانس 24”.

وتعتبر واشنطن أن الاتفاق يعزز قدرات الدفاع الجوي المغربي في وجه التهديدات المحتملة ويدعم التحالف العسكري المشترك.

وتأتي الصفقة في سياق علاقات أمريكية مغربية وثيقة، خصوصا بعد اعتراف واشنطن بمطالب الرباط في الصحراء الغربية.

وتأتي الخطوة إثر مصادقة سابقة من وزارة الخارجية، فيما يمهد الإعلان الجديد الصادر عن الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي، الطريق أمام موافقة الكونغرس النهائية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، في بيانها، أن الرباط تسعى لاستخدام هذه المعدات “لتحديث قدراتها وتوسيع خيارات الدفاع الجوي قصير المدى”، معتبرة أن ذلك يعزز جهود المغرب في مواجهة “التهديدات الحالية والمستقبلية”، إضافة إلى تعزيز “التوافق التشغيلي” بين القوات المسلحة المغربية ونظيراتها الأمريكية والحليفة.