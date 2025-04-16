شاركت موريتانيا في الاجتماع الفني والاقتصادي الـ 23 (TEC) والاجتماع الـ 16 للمبعوثين الخاصين للبيانات والإحصاءات (SEDAS)، الذي ينعقد حاليا بمدينة الدوحة بدولة قطر في الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025.

وناقشت هذه الدورة مجموعة من القضايا المتعلقة بصناعة الغاز الطبيعي، بما في ذلك اقتصاديات الغاز واستهلاكه وإنتاجه وتطور الأسواق، إضافة للتطورات والاستراتيجيات في مجال استثمار شركات النفط الدولية في قطاعي التنقيب والإنتاج.

كما يغطي جدول أعمال هذه الاجتماعات الآفاق طويلة الأجل للغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وتخزين الغاز، وتطور آليات التسعير، والاتجاهات الناشئة في استهلاك الغاز، وتأثير اللوائح التنظيمية لانبعاثات الميثان على قطاع الغاز الطبيعي، ودوره في إزالة الكربون.

وتم أيضًا تقديم نتائج تحليل فني ومالي وبيئي لتطوير شعبة الهيدروجين، ودور الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء وتوقعات الطلب.

مثّل موريتانيا في هذا الاجتماع، السيد شمس الدين صو دينا، المدير العام للمحروقات والهيدروجين منخفض الكربون.

ومنتدى الدول المصدرة للغاز هو منظمة دولية، توفر إطارا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء. وباعتباره تجمعا يضم دولا رائدة في تصدير وإنتاج الغاز، يسعى المنتدى إلى تعزيز آليات الحوار الهادف بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل تحسين استقرار وأمن الطاقة حول العالم.