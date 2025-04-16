أنطلق في ولاية الحوض الشرقي، مشروع “العافية” الهادف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية في المناطق الحدودية، وخاصة بمقاطعة باسكنو التي تستقبل مخيمات اللاجئين الماليين.

ويُنفذ هذا المشروع من طرف منظمة “أرض الرجال”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويستهدف تقوية قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية على التخطيط ومتابعة أنشطة الصحة النفسية والاجتماعية، إلى جانب رفع الوعي لدى السكان المحليين واللاجئين والنازحين، وتعزيز الخدمات الصحية الشاملة من خلال تطوير البنية التحتية ودمجها ضمن النظام الصحي الوطني.

وقال الحاكم باسكنو وكالة الحاج ولد عالي الحاكم إن ولاية الحوض الشرقي، وباسكنو على وجه الخصوص، ظلت نموذجاً في التعايش والصمود واحتضان اللاجئين، مشيراً إلى أن المشروع يندرج في إطار جهود الدولة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

من جانبه، أوضح منسق مشروع “العافية”، احمدو انيينك، أن التدخل يأتي دعماً لجهود السلطات العمومية في مجال تعزيز الصحة النفسية، مقدماً شكره لموريتانيا حكومةً وشعباً على ما تبذله من جهود إنسانية وتنموية.

بدوره، رحّب عمدة بلدية باسكنو بانطلاق المشروع، معرباً عن تقديره لهذا التدخل الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الصحة العمومية للمواطنين واللاجئين على حد سواء.