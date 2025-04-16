رفضت السلطات الإدارية السنغالية في معبر روصو، على الحدود الموريتانية، استقبال عشرات المهاجرين غير النظاميين المرحّلين من موريتانيا في الأيام الأخيرة.



وأبلغت السلطات السنغالية نظيرتها الموريتانية في روصو أنها لن تستقبل غير المواطنين السنغاليين، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء موريتانيا عمليات الترحيل.



وينتظر عشرات الأجانب من غينيا ومالي وغانا في محيط العبارة، منذ يومين اتخاذ إجراء بشأنهم من طرف السلطات الموريتانية، حسب ما أفاد مراسل صحراء ميديا في روصو.



ولم تعلن السلطات الموريتانية، حتى الآن، أية إجراءات جديدة بخصوص المرحّلين العالقين على الحدود بين البلدين.



وتواصل السلطات الموريتانية عمليات ترحيل، لمهاجرين غير نظاميين، من دول أفريقية وآسيوية، منذ بداية مارس الماضي.



وكان مسؤولون رفيعو المستوى من هذه الدول، بما فيها السنغال، قد أبدوا اعتراضهم على ظروف عمليات الترحيل، مشيرين إلى “خروقات إنسانية.”