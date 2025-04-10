نظمت جمعية أروقة التنمية “نماء”، بالتعاون مع منظمة بناء موريتانيا للتنمية المستدامة، مساء أمس الأربعاء، في نواكشوط بالتعاون مع منظمة بناء موريتانيا للتنمية المستدامة، حفلا لتكريم حفظة القرآن ومدرسيه.

وتضمن الحفل ندوة علمية بعنوان “كيف نستغل الذكاء الاصطناعي خدمة لكتاب الله ونصرة لإخواننا المرابطين في أكناف بيت المقدس”.

وقدمت الدكتورة رقية بنت منيه محاضرة حول الذكاء الاصطناعي وتوظيفه خدمة لكتاب الله.

وأعرب المتحدث باسم الجمعتين المنظمتين للحفل الدكتور أحمد جدو ولد اعلي، عن سعادته بتنظيمه تتويجا للموسم الرمضاني وتشجيعا لأهل القرآن

وأشاد مدير التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، محمد الأمين ولد شيخنا، بعمل جمعية “نماء” في دعم حفظة القرآن مؤكداً “على اهتمام الوزارة بهذا المجال”.

وجرى خلال “الأمسية تكريم 37 مدرسة من مدرسات وحافظات القرآن، بالإضافة إلى توزيع جوائز على الفائزات في مسابقة قرآنية رمضانية”.

جرت فعاليات الحفل بحضور جمهور كبير ضم ممثلين عن وزارة العمل الاجتماعي ومندوبية التآزر، وعددا من النواب والعمد والمحامين والفاعلين في المجتمع المدني.