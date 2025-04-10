ضبطت فرقة الجمارك الموريتانية العاملة بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، اليوم الخميس، عن ضبط كمية من الأدوية “المهربة” كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين، بعدما جرى إخفاؤها داخل أمتعته بطريقة وُصفت بـ”المحكمة”.



وقالت الجمارك، عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن عناصرها عثروا أيضًا بحوزة المسافر على عدد من العبوات الفارغة، يُشتبه في أنه كان يعتزم استخدامها لاحقًا أو إعادة تعبئتها بعد دخوله الأراضي الموريتانية.



وتعمل الجمارك، بحسب المصدر ذاته، على إعداد محضر بالواقعة واتباع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك في إطار ما تقول السلطات إنه “نهج رقابي دائم للحد من تهريب المواد التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة”.



تأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان الجمارك عن ضبط سيارة من نوع “هيلِكس” محملة بكميات من الأدوية المهربة، وذلك إثر كمين نُفذ في نواكشوط عقب متابعة وصفت بـ”المعقدة”.