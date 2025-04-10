ألغت وزارة التعليم العالي الموريتانية، اليوم الخميس، الاقتراع المنظم في 27 فبراير 2025 لانتخاب ممثلي الطلاب، وشهد أحداث عنف في الحرم الجامعي.



وعلّقت الوزارة التعامل مع ثلاث اتحادات طلابية، كانت تتنافس في الاقتراع، هي الاتحاد العام والاتحاد الوطنيّ والنقابة الوطنية لطلاب موريتانيا.



وردّ الوزير يعقوب ولد امين، في رسالة وجهها لإدارة جامعة نواكشوط، الإجراءات المتخذة، إلى الاطلاع على التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق، حول أحداث الاقتراع.



وحسب الرسالة، فقد استعرض تقرير لجنة التحقيق بالتفصيل طبيعة الأحداث، والتجاوزات المصاحبة لها، والمسؤولين عنها، والثغرات القانونية والإدارية التي اكتنفتها.



ودعتِ الرسالة إلى مواصلة الإجراءات التأديبية والعقابية التي أصدرتها بعد التقرير الابتدائي، والعمل بتوصيات لجنة التحقيق، وتحيين النظام الداخلي الحاص بمؤسسات الجامعة.



وشهدت انتخابات ممثلي الطلاب، فبراير الماضي، أعمال شغب واقتحامات استهدفت مكاتب التصويت، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.