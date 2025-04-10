أعلنت وزارة التجهيز والنقل، اليوم الخميس، في بيان على صفحتها على الفيسبوك، عن بدء “الأشغال في ممر جديد” مبرمج ضمن توسعة ممر چوك الجبلي.

وأوضحت الوزارة أن هذه توسعة ممر جوك الواقع في منطقة اشكيك التابعة لبلدية الغايرة في ولاية لعصابة. تشمل “وجود ممرين متوازيين، ذهابا وإيابا”.

وأشارت إلى أن ذلك يدخل في إطار “الحد من خطورة الممر الجبلي، الذي طالما تسبب في حوادث سير خطيرة”، حسب البيان.

وذكر البيان أن “طول الممر أكثر من 1 كلم بعرض 7 أمتار”، بالإضافة إلى “إلى الجانبين اللذَين يبلغ عرض كل واحد منهما 1,5 متر مخصص للتوقف الاضطراري”.

وأضاف أن “انحدار الممر أقل من 7% ، وذلك من أجل انسيابية حركة المرور، وتوفير الجهد المبذول في الصعود (الوقود) خصوصاً للشاحنات المحملة بالبضائع”.