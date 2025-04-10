دعت المديرية العامة للميزانية، جميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والبرلمانيين، إلى استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على حقوق المعاش أو استمرار الاستفادة منه.



ولفتت المديرية، في بلاغ مشترك، صادر عنها اليوم الخميس، إلى أن استكمال هذه الإجراءات متاح لدى الشبابيك المخصصة لهذا الغرض.



وتتيح المديرية شبابيك استكمال الإجراءات في كل عواصم الولايات والمقاطعات، بمراكز استقبال المواطنين التابعة للوكالة الموريتانية لسجلّ السكان والوثائق المؤمنة.



وتستلزم عملية استكمال الإجراءات حضور المعنيين، مصحوبين ببطاقاتهم الوطنية، في أجلٍ أقصاه 30 يونيو 2025، حسب البلاغ.



ونبّهت المديرية إلى أنه سيتم تعليق معاش كل من لم ينجز عملية التدقيق هذه التي ستكون إلزامية بصفة دورية قبل 31 دجمبر من كل عام.