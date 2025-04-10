دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الوُلاةَ، خلال اجتماعه بهم اليوم الخميس، في القصر الرئاسي، إلى “التصدي لحملات التهويل والتشويه والتغرير وتحريف الحقائق، فيما يتعلق بإشكاليات الهجرة.”



وحمل اجتماع الرئيس بالولاة، الثاني من نوعه منذ انتخابه للمأمورية الثانية، جملة توصيات، خصّ مسؤولي الإدارات في الولايات الحدودية ببعض منها، متعلقة بحسن الجوار مع أقاليم الدول المحاذية لموريتانيا.



وتأتي توصيات الرئيس للولاة “المسؤولين الأوائل على مستوى الإدارات الإقليمية،” في ظرف يشهد حملات ترحيل جماعية لمهاجرين غير نظاميين، عبر معابر حدودية تقع تحت مسؤولية بعض الولاة الحاضرين للاجتماع.



ونبّه الرئيس على ضرورة التفريق بين: اللجوء، الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية، وتعزيز مراقبة الحدود وتفعيل المعابر وتسجيل الداخلين والخارجين عبرها ومنع التسلل إلى التراب الوطن والتعاطي الإيجابي مع ملفات اللاجئين والمهاجرين الشرعيين.



كما دعا للتصدي الصارم للهجرة غير الشرعية ولشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، واحترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والقانون الإنساني الدولي والقوانين الوطنية وحقوق الإنسان وكرامته.



وكان مسؤولون من دول مجاورة قد وصفوا عمليات الترحيل التي نفذتها السلطات الموريتانية “بغير الإنسانية،” بينما اعتبرته الحكومة الموريتانية “إجراءً عادياً تتفهّمه بلدان هؤلاء المهاجرين غير النظاميين.”