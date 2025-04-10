ارتفعت نسبة الترشحات لجائزة شنقيط بنسبة 141%، لعام 2025، حيث ارتفعت من 56 مترشحا العام الماضي، إلى 135 هذا العام، حسب إعلان مجلس الجائزة اليوم الخميس.



وتشهد الترشحات للجائزة نسقاً تصاعدياً في العامين الأخيرين، حيث كانت نسبة الترشحات لعام 2024 التي بلغت 56 قد زادت بنسبة 47% عن العام الذي سبقه.



ولم تقتصر ترشحات الجائزة لهذا العام على المستوى الوطني، حسب البيان الصادر عن المجلس، وإنما ضمت الترشحات هذه السنة أكثر من ستة عشر جنسية مختلفة.



وردّ البيان هذا “الإقبال الكبير” وطنياً ودولياً على الترشح للجائزة إلى ثقة العلماء والباحثين والمبدعين في الجائزة ورمزيتها، ومصداقية آليات الفرز الخاصة بها.



ووُزعت الجائزة لأول مرة عام 2001، وتُمنح سنوياً في ثلاث مجالات هي الدراسات الإسلامية، والعلوم والتقنيات، والآداب والفنون، بينما حُجبتْ بعض جوائزها في عدة مناسبات.