صادق مجاس الوزراء الموريتاني، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم يعترف بمركز ترانيم للفنون كجمعية “ذات نفع عام”.

وسيسمح المرسوم لهذا المركز بالاستفادة من “الصلاحيات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام”.

وتلك الصلاحيات ممنوحة “طبقا لأحكام المواد 30 الى 40 من القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات”.

كما سيمكن المشروع المركز من توسيع مجالات تدخله والاستفادة من المساعدات والدعم الذي تقدمه السلطات الإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الجمعيات المعلن الاعتراف لها بأنها ذات نفع عام.

ويعود تاريخ إنشاء مركز ترانيم للفنون الشعبية لـ 22 يوليو 2016، كما درج على تنظيم “مهرجان ليالي المدح” سنوياً، ووصلت نسخ المهرجان في شهر رمضان الماضي للنسخة 12.