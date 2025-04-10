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موري آلو

Mauritel

“إيرا” تدين اعتقال نائب عمدة بعد انتقاده النظام

محمد فال فتىبواسطة

دانت مبادرةانبعاث الحركة الانعتاقية” (إيرا) الحقوقية في موريتانيا، الأربعاء، اعتقال نائب عمدة بلدية تيارت في العاصمة نواكشوط، محمد صمبه ميساره، الذي يُعدّ أيضاً عضواً بارزاً في المنظمة، وذلك على خلفية تسجيل فيديو انتقد فيه الحكومة.

وقالتإيرافي بيان إن ميساره، المسؤول عن لجنة الإحصاء في المنظمة، اعتُقل يوم الثلاثاء بعد مشاركته في تجمع تضامني مع الصحفية وردة بنت أحمد، المحتجزة منذ الأول من أبريل بتهمة إهانة مؤيدي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضافت أن السلطات تتهم ميساره بـالتعبير عن رأيهفي الفيديو، الذي يظهر فيه خلال تجمع اعتيادي، مشيرة إلى أن الاعتقال يأتي في سياققمع حرية التعبير“.

وأشارت الحركة إلى أن ميساره كان كشف سابقاً عن وجود “450 ألف بطاقة هوية محتجزةمن قبل الوكالة الوطنية للوثائق، وهو ما رأت أنه محاولة لـعرقلة تصويت الموريتانيين المنحدرين من فئة لحراطين“.

واعتبرتإيراأن الاعتقال يمثلإساءة استخدام لمفهوم التلبس، ودعت إلى الإفراج الفوري عن ميساره وبنت أحمد، مؤكدة مواصلة كفاحهاالسلميمن أجلموريتانيا متساوية.

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موري نت
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