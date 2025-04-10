دانت مبادرة “انبعاث الحركة الانعتاقية” (إيرا) الحقوقية في موريتانيا، الأربعاء، اعتقال نائب عمدة بلدية تيارت في العاصمة نواكشوط، محمد صمبه ميساره، الذي يُعدّ أيضاً عضواً بارزاً في المنظمة، وذلك على خلفية تسجيل فيديو انتقد فيه الحكومة.

وقالت “إيرا” في بيان إن ميساره، المسؤول عن لجنة الإحصاء في المنظمة، اعتُقل يوم الثلاثاء بعد مشاركته في تجمع تضامني مع الصحفية وردة بنت أحمد، المحتجزة منذ الأول من أبريل بتهمة إهانة مؤيدي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضافت أن السلطات تتهم ميساره بـ“التعبير عن رأيه” في الفيديو، الذي يظهر فيه خلال تجمع اعتيادي، مشيرة إلى أن الاعتقال يأتي في سياق“قمع حرية التعبير“.

وأشارت الحركة إلى أن ميساره كان كشف سابقاً عن وجود “450 ألف بطاقة هوية محتجزة” من قبل الوكالة الوطنية للوثائق، وهو ما رأت أنه محاولة لـ“عرقلة تصويت الموريتانيين المنحدرين من فئة لحراطين“.

واعتبرت “إيرا” أن الاعتقال يمثل “إساءة استخدام لمفهوم التلبس“، ودعت إلى الإفراج الفوري عن ميساره وبنت أحمد، مؤكدة مواصلة كفاحها“السلمي” من أجل “موريتانيا متساوية.