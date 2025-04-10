Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 10 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تصادق على قانون لتنظيم قطاع الجمارك

مريم المنيربواسطة

صادقت موريتانيا أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على مشروع قانون ينص على “إنشاء نظام خاص لتنظيم وتسيير قطاع الجمارك”.

وجاء في بيان صادر عقب الاجتماع، أن هذا النظام “يعنى بتسيير أفراد الجمارك من خلال تحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الاجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة”.

ويتضمن المشروع “إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية”.

كما يشمل إضافة “إبتكارات تضْمن: ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق، تنظيم الاسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز، تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة ومحددة”.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة