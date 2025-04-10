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“سنيم” تمنع السفر عبر عربات القطار المجهزة وتستثني المكلفين بمهام

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أرشيف ـ قطار شركة "سنيم" لنقل المعادن

أصدرت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، قرارا بمنع استخدام عربات القطار المجهزة في السفر من وإلى مدينة ازويرات، وذلك في خطوة وصفت بـ”الحاسمة” لتعزيز إجراءات السلامة.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في ازويرات، نقلا عن مصادر في الشركة،  أن “سنيم” استثنت من هذا القرار العمال الموفدين في مهام رسمية، شريطة أن يكونوا حاملين لوثائق تثبت تكليفهم.

وأضافت المصادر أن هذا القرار يأتي على خلفية حادث حريق اندلع مؤخرا داخل إحدى العربات المجهزة، نتيجة استخدام قنينة غاز من طرف بعض الركاب، وهو ما تسبب في إصابة عدد من المسافرين.

وبعد هذا القرار، ستصبح عربة الركاب التابعة لشركة “سوماسيرت” الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام المسافرين الراغبين في التنقل بين مدينتي ازويرات وانواذيبو، أو باتجاه القرى الواقعة على امتداد السكة الحديدية.

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