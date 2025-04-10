قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التيجاني إن قرار حصر التنقيب في منطقة التمايه للشركات قرار لا رجعة فيه، بعد أن تبين عدم جدوائية التنقيب الأهلي هناك وتوجه معظم المنقبين فيها إلى الشركات، عبر إبرام عقود معها.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تعطي رخصة لشركة للتنقيب في بئر للمنقبين ما داموا يستغلونه.

وجدد استعداد الوزارة للتشاور مع المنقبين لحل مشاكلهم، وانفتاحها على الحوار معهم، مشيرا إلى أنه التقى بهم (الثلاثاء) وأعرب لهم عن استعداد القطاع للتشاور معهم، وتم الاتفاق على إرسال ممثلين عنهم مع السلطات هناك لمعاينة الوضع وإيجاد حلول، داعيا إياهم للتعاون والالتزام بالمناطق المحددة للتنقيب الأهلي.