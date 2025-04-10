Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 10 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

كادياتا تتهم الأغلبية البرلمانية بـ”تعطيل الرقابة على الحكومة”

محمد فال فتىبواسطة

اتهمت النائب في الجمعية الوطنية الموريتانية كادياتا مالك جالو الأغلبية البرلمانية بـالتعطيل الممنهجلدور البرلمان الرقابي، وذلك بعد رفض مؤتمرالرؤساء استجوابًا موجّهًا لوزير الداخلية حول عمليات ترحيل مهاجرين غير نظاميين اتُهمت السلطات بانتهاك حقوقهم.

وقالت النائب كادياتا مالك جالو، من كتلةأمل موريتانياالمعارضة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر صفحتها على الفيسبوك، إن الاستجواب الذي قدمته في الثالث من أبريليأتي بسببالطابع الاستعجالي والخطورة البالغةلعمليات الترحيل الجماعي، التي قارنتها بأحداث 1989 “المؤسفة، في إشارة إلى التوترات العرقية التي شهدتها البلاد آنذاك.

وأضافت أن منظمات حقوقية، بينها الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، سجلتانتهاكات جسيمةخلال عمليات الترحيل، مما تسبب فيإحراج عميقمع دول مجاورة، وفق البيان.

لكن مؤتمر الرؤساء بالبرلمان رفض الاستجواب خلال اجتماع الإثنين (7 أبريل) دون مناقشته أو حتىالإشارة إليهفي المحضر، وفق قولها.

كما استنكرت جالو رفض طلب سابق لتشكيللجنة تحقيق برلمانيةبسببعدم وجود اعتمادات مالية، معتبرة أن ذلك جزء منتحويل الجمعية الوطنية إلى غرفة تسجيلوتعطيل أدوارها الرقابية والتشريعية.

واتهمت الأغلبية بـمنع نواب المعارضة من الدفاع عن مقترحاتهمعبرأساليب غير نزيهة، مشيرة إلى إهمال القناة البرلمانية التي وصفتها بأنها أصبحتظلًالنفسها. مُحذرة من أن هذه الممارسات تنتهك الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، داعية الرأي العام إلىتحمل مسؤولياته“.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة