وصل الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أمس الأحد، ضمن وفد من رجال الأعمال إلى موريتانيا، في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاده وعدد من دول أفريقيا.

وأجرى بافيل في الجناح الرئاسي بمطار أم التونسي، فور وصوله مباحثات على انفراد مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويعتبر بافيل هو أول رئيس تشيكي يزور موريتانيا، وستستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام، حسب المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية.

وبعد موريتانيا من المقرر أن تكون المحطة الثانية لبافيل في القارة الأفريقية هي غانا وذلك في أول زيارة تشيكية لهذه الدولة منذ أكثر من ستة عقود.