دخل الآلاف من الموريتانيين في إضراب عن العمل والدراسة اليوم/ استجابة لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال مراسل “صحراء 24” في نواكشوط، إن الإضراب شمل المدارس والأسواق والجامعة.

في غضون ذلك، تجمهر المئات من المحتجين الغاضبين أمام مبنى السفارة الأمريكية في نواكشوط، يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات رافضة للحرب ومنددة بالموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل.

ويعد هذا ثاني إضراب شامل تعرفه موريتانيا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأعلنت عدة نقابات عمالية موريتانية، عن نيتها التوقف عن العمل يوم غد الاثنين 7 أبريل، تضامناً مع سكان غزة.

وقالت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين إنها ستدخل في إضراب عام غداً، احتجاجًا على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمرافق الصحية في غزة.

وأكدت النقابة في بيان لها أن الإضراب سيشمل جميع المصالح الاستشفائية، باستثناء أقسام الحالات المستعجلة.

من جانبها، دعت نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا إلى المشاركة في الإضراب “انتصارًا لأخوة الدين والدم في غزة”.

وأشار البيان الموقع من 19 نقابة إلى ضرورة المشاركة في الإضراب، الذي يأتي في وقت تشهد فيه غزة قصفًا إسرائيليًا عنيفيا يودي بحياة المئات من المدنيين.