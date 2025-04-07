توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، بأن معظم مناطق البلاد ستسجل اعتباراً من اليوم الأثنين ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة ، حيث ستسجل أعلى مستوياتها في ولاية كيدي ماغه 46 درجة.

وقالت الهيئة في نشرتها أن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة، شرقية إلى شمالية شرقية في جنوب ووسط البلاد، وشمالية غربية على باقى المناطق مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة على طول السواحل، والحوضين ولعصابه.‎

أما السماء فستكون قليلة الغيوم إلى قائمة على شمال السواحل وانشيري وآدرار مع احتمال هطول أمطار خفيفة على هذا المحور .

‎وبالنسبة لمدينة نواكشوط، أشارت الهيئة، إلى هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من شمالية إلى شمالية غربية مع رؤية محدودة متأثرة بفعل الأتربة, وستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

‎وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة:

‎النعمة………………………..28-43°

‎تمبدغه……………………….26-43°

‎ولاته………………………….26-41°

‎عدل بكرو …………………. 26-44°

‎باسكنو …………….………..26-44°

‎لعيون……………………… 26-43°

‎الطينطان………………… 29-44°

‎كيفه…………………………28-44°

‎كنكوصه……………………29-45°

‎باركيول………………….…28-45°

‎كيهيدي…………………….25-41°

‎مونكل………………………..28-44°

‎مقامه………………………30-45°

‎إمبود……………………….29-45°

‎ألاك………………..……….27-43°

‎مقطع لحجار………….…27-43°

‎بوكى…………………..….27-42°

‎روصو.…………………….18-35°

‎أبوتلميت…………………25-41°

‎أطار..……………….…….23-39°

‎وادان……………………….21-37°

‎شنقيط…………………..21-37°

‎أوجفت………………….24-40°

‎انواذيبو…………………18-25°

‎تجكجه………..…………25-40°

‎تيشيت………..………..27-42°

‎سيلبابي………….……26-46°

‎ازويرات……….……….15-32°

‎بئر أم اكرين………….12-26°

‎أكجوجت……………….23-39°

‎انواكشوط……………20-33°