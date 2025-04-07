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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

هيئة دفاع أحمد ولد صمبه: الاحتجاز تعسفي وينتهك القانون الدولي

محمد فال فتىبواسطة
Screenshot

أفادت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي الموريتاني أحمد ولد صمب بأنه لا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ 16 يناير 2025، وذلك على خلفية اتهامه بـ”إهانة رئيس الجمهورية” عبر منشور على فيسبوك.

وقالت الهيئة في بيان مطول إن ولد صمب، الناشط المعروف بمواقفه النقدية، يواجه اتهامات تتعلق بتعليق شخصي حول سياسات الرئيس، مشيرة إلى أن القضية “مسيّسة” وتستند إلى تفسير فضفاض للنصوص القانونية.

وأكدت أن الإجراءات القضائية شابتها “مخالفات واضحة”، منها تمديد فترة الحراسة النظرية بشكل تعسفي، وتأخير إحالته إلى المحكمة رغم انعدام الأدلة الجديدة، مما يخالف المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية التي تُلزم بمحاكمة المتهمين في جرائم النشر خلال أيام.

وكشفت الهيئة عن تناقض في تعامل النيابة العامة مع قضايا مماثلة، حيث أُخضعت قضايا نشر سابقة – بما فيها قضية سابقة لولد صمب نفسه – لإجراءات “التلبس” التي تستوجب محاكمة سريعة، بينما تُرك ملفه يُعالج ببطء غير مبرر، مما يطيل فترة حبسه دون حكم.

وأشار البيان إلى أن التأخير القضائي يتعارض مع المعايير الدولية، لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق المتهم في “محاكمة عادلة دون تأخير”.

كما انتقدت الهيئة تدخل السلطة التنفيذية عبر تأثير رئيس الجمهورية – الذي يترأس المجلس الأعلى للقضاء – على استقلالية القضاء، وفقاً للمادة 8 من النظام الأساسي للقضاء.

ودعت الهيئة الرأي العام المحلي والدولي إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن ولد صمب، ووصفت سجنه بأنه “انتقام من الرأي المخالف”، مؤكدة أن القضية “ترسخ خطراً على حرية التعبير في موريتانيا

أحمد ولد صمبه، هو قيادي سابق في حزب التحالف الشعبي، أُحيل أواخر يناير الماضي إلى السجن المدني في العاصمة نواكشوط، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الإساءة لقانون الرموز”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ولد صمبه مثل هذه التهمة، حيث سبق أن اعتقل  قبل أشهر في قضية مشابهة.

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موري نت
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