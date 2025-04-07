قال منسق الحوار السياسي المرتقب موسى فال اليوم الاثنين في أول مؤتمر صحفي له بعد تعيينه منسقا، إن أغلب الأحزاب السياسية لم يجب بعد على ورقة الأسئلة التي بعثها إليهم.

وأوضح أنهم ينتظرون رد هذه الأحزاب، ليناقشوا معهم أجوبتهم، مؤكدا أنهم سيمنحونهم الوقت الكافي ليوحدوا رؤيتهم في القضايا المطروحة.

وتضمنت الورقة الموزعة على الأحزاب أسئلة حول “أهداف الحوار والمواضيع التي يجب أن يشملها، والأطراف المشاركة في الحوار، وآليات ضمان نجاح الحوار والصيغة التي يجب أن يكون عليها”.

وأضاف موسى فال أن الحوار لن يتم إلا “بعد التوافق مع الأحزاب على الوثيقة النهائية المتضمنة لطريقة تسيير الحوار، وجذب جميع الأطراف”.