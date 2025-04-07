قال وزير الداخلية في الحكومة الموريتانية، محمد أحمد محمد الأمين إن كاميرات المراقبة المنتشرة ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الانضباط المروري وحفظ الأمن العام.



وأضاف الوزير خلال حفل تدشين النظام الجديد، اليوم الاثنين، أن تدشين النظام الرقمي للمرور وربطه بمنصة “خدماتي” يمثل خطوة جديدة في مسار تحديث الإدارة الموريتانية.



ولفت الوزير في الوقت ذاته إلى أن هذا المشروع يشكل جزءاً من برنامج “أشمل” يشمل تطوير الأجهزة الأمنية.



وأوضح أن المشروع يأتي في إطار شراكة “استراتيجية” بين وزارتي الداخلية والتحول الرقمي، بهدف تعزيز المنظومة الأمنية الوطنية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين.



وأشار إلى أن النظام يتيح للمستخدمين الاطلاع الفوري على المخالفات المرورية المسجلة، وتقديم التظلمات بشكل إلكتروني في حال وجود خطأ، فضلاً عن إمكانية تسديد الغرامات بطرق ميسّرة وشفافة، ما يسهم – وفق تعبيره – في تحسين جودة الخدمة وتقريبها من المواطنين.