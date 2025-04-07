قال وزير التحول الرقمي في الحكومة الموريتانية، أحمد سالم ولد بده، إن النظام الرقمي للمرور سيقضي على المضايقات التي يعاني منها المواطنون.”

ووعد الوزير بتمكين المواطنين من الاطلاع على مخالفات مركباتهم وتسديدها “بسهولة” عبر التطبيقات الذكية، بدلاً من الانتظار الطويل أو احتجاز السيارات، وفق قوله.

جاء ذلك خلال حفل تدشين النظام الرقمي الجديد، اليوم الاثنين في نواكشوط.

وأضاف ولد بده أن النظام سيسهم في تقليص حوادث المرور من خلال تعزيز احترام السائقين للقوانين المفروضة، مما يعزز السلامة، وفق تعبيره.

وقال إن التعاون بين القطاعات الحكومية كان “أساسياً” في تنفيذ هذا النظام، الذي يمثل خطوة مهمة في تحسين الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات الحديثة، على حد تعبيره.