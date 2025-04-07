أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره التشيكي بيتر بيفيل اليوم الاثنين بنواكشوط، على توقيع ابرتوكول اتفاق للتعاون والشراكة في مجال الأعمال بين القطاع الخاص في بلديهما.

ووقع لبروتكول بين اتحاد الصناعة في الجمهورية التشيكية، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ويشمل التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكوين، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، حسب الرئاسة الموريتانية.

وقال ولد الغزواني بعد توقيع الاتفاق، إن “هذه الزيارة تترجم إرادة مشتركة في تنويع وتعميق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين”، مضيفا أن “حضور رؤساء وأعضاء وفدي أرباب العمل في البلدين يبين متانة العزم المشترك، على تعزيز العلاقات الثنائية، وجعلها رافعة حقيقية للتنمية والازدهار.”

وأشار إلى أن توقيع ابروتوكول الاتفاق، ” يؤكد المكانة المحورية التي يراد أن يلعبها القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات قوية وطموحة، وسيفتح هذا البروتوكول آفاق جديدة في مجالات عديدة كالتجارة، والاستثمار والتكوين، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، ويندرج في صلب استيراتيجية موريتانيا الوطنية لنمو الاقتصاد واستغلال القدرات.”

وأكد أن التشيك “شريك استيراتيجي، وأنه بفضل الخبرة الصناعية التشيكية والطموح الموريتاني في مجال التحول الاقتصادي يمكن للبلدين أن يوحدا جهودهما لما فيه مصلحتهما المشتركة.”