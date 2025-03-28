نقلت طائرة خاصة اليوم الجمعة طفلة مصابة بطلق ناري من مدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت إلى العاصمة نواكشوط لتلقي العلاجات اللازمة.

وحسب ما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية فإن هذا التدخل يأتي تنفيذا لتعليمات أصدرها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتكفل الفوري بحالة الطفلة، وضمان نقلها في أسرع وقت ممكن إلى العاصمة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وكانت الطفلة قد استقبلت في مستشفى تجكجة حيث تلقت العلاجات على يد الفريق الطبي في هذا المستشفى الجهوي، ومنه تم نقلها بسيارات إسعاف مجهزة تابعة لمؤسسة العون الطبي الاستعجالي، حيث تم التكفل بها تحت إشراف طاقم طبي متخصص، إلى حين وصول الطائرة الخاصة لنقلها إلى نواكشوط.