سيحجب القمر السبت جزءا من الشمس فوق النصف الشمالي للكرة الأرضية، في كسوف جزئي يستمر نحو أربع ساعات ولن يظلم السماء، لكن ينبغي على الراغبين في مراقبته توخي الحذر.

ستبدأ الظاهرة السماوية عند الساعة 08,50 بتوقيت غرينتش وتنتهي قرابة الساعة 12,43 بتوقيت غرينتش.

ويوضح فلوران ديليفلي، وهو عالم فضاء في مرصد “باريس- بيه اس ال” ومسؤول عن حساب التقويم الفلكي لفرنسا، أن “أول سكان الأرض الذين سيرون الظاهرة هم سكان موريتانيا والمغرب، بينما يشكل سكان شمال سيبيريا آخر من سيشاهدونها”.

وستكون الظاهرة مرئية أيضا في أوروبا، وستصل إلى أقصى حد لها عند الساعة 10,47 بتوقيت غرينتش فوق شمال شرق كندا وغرينلاند، بحسب مختبر الزمان والمكان التابع لمرصد باريس.

ويحدث كسوف الشمس عندما تكون الشمس والأرض والقمر في تراصف. وعندما يكون هذا التراصف تاما تقريبا، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويحجب القرص الشمسي بأكمله، فيكون الكسوف كاملا.

لكن هذه المرة، لن يكون الوضع كذلك ولن تكون السماء مظلمة تماما في أي مكان. على الأكثر، سيغطي القمر 90% من السطح الظاهري للشمس، ولكن فقط عند خطوط العرض الشمالية، حيث سيكون سكان الدول الواقعة هناك الوحيدين القادرين على رؤية ما يقارنه ديليفلي بـ”الضوء البارد” المنبعث من الشمس.

وفي البر الرئيسي لفرنسا، سيكون الكسوف مرئيا بين الساعة 10,00 صباحا و12,00 ظهرا بتوقيت غرينتش وسي حج ب ما بين 10 إلى 30% من سطح النجم اعتمادا على المنطقة.

وسيكون الكسوف الجزئي المرتقب السبت، هو السابع عشر من القرن الحادي والعشرين والأول هذا العام.