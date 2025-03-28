تفقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ليل الخميس/ الجمعة، الإجراءات المتخذة لتأمين عدد من الأسواق في ولايات نواكشوط الثلاث.

ويدخل التفقد في إطار خطة أمنية استحدثتها الوزارة، تهدف لتأمين أسواق العاصمة، التي تستقبل بمناسبة اقتراب عيد الفطر، أعدادا كبيرة من الزائرين، ما يجعلها معرضة بفعل الاكتظاظ لعمليات النشل والسرقة.

وأشاد الوزير خلال زيارته التفقدية “بالجهود الأمنية المبذولة، وحث القائمين عليها من قادة وأفراد الوحدات الأمنية على مواصلة عملهم بمهنية وروح وطنية عالية”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.

وأكد على ضرورة “تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية، والتحلي باليقظة، والعمل بكل جهد لتحقيق الأهداف الأمنية المنشودة”.