أعلنت السلطات الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس، عن اعتماد خطة أمنية، لتأمين أسواق المواشي وأسواق الملابس وفتح الممرات والطرق، بالتزامن مع عيد الفطر.

وتتضمن هذه الخطة وضع حواجز تمنع دخول السيارات إلى نقاط التسوق لإفساح مجال الحركة وانسيابية المرور ذهابا وإيابا، بشكل أوسع، أمام المتسوقين من جهة، وبسط السكينة من جهة أخرى، وتوفير آليات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء التابعة للأمن المدني.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية إن الخطة الأمنية أثبتت نجاعتها وفاعليتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وعكست في جميع حيثياتها قدرة الأجهزة الإدارية والعسكرية والأمنية على الاضطلاع بالمسؤوليات كاملة، لتوفير الأمن للمواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأضاف خلال جولة له في بعض الأسواق، أن جدية المصالح الأمنية وجاهزيتها لتنفيذ هذه الخطة تأتي تجسيدا لأهمية الآمال المعلقة عليها، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المبذولة من طرف السلطات المعنية لإنجاح هذه الخطة.