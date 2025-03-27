نصب رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن بجمهورية النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب، رئيسا للجمهورية لمدة خمس سنوات.

وذكرت وكالة أنباء النيجر أن هذا التنصيب يأتي بعد صدور مرسوم باعتماد الميثاق الوطني الذي تمت بلورته خلال المناظرات الوطنية الأخيرة، والقاضي بتولي الجنرال تياني منصب رئاسة الجمهورية، إلى جانب تقلده مهام رئيس السلطة التنفيذي والجيش والإدارة.

وعملا بتوصيات وقرارات الجلسات الوطنية التي انعقدت في الفترة الممتدة من 15 إلى 20 فبراير المنصرم، يشكل الميثاق اليوم القانون الأساسي الذي ينظم السلط خلال هذه الفترة الانتقالية.

وينص الميثاق أيضا على أن الفترة الانتقالية تحدد في 60 شهرا من تاريخ صدورها؛ وهي مدة قابلة للتعديل وفق الوضع الأمني، ودفتر تحملات الفترة الانتقالية وأجندة الاتحاد الذي يضم النجير ومالي وبوركينا فاسو.

ويتيح الميثاق أيضا إجراء استفتاء شعبي بشأن وضع قواعد عسكرية أجنبية.

من جهة أخرى، يحل الميثاق الأحزاب السياسية ويسمح بالإفراج عن بعض الشخصيات المدنية والعسكرية المتهمين أو المدانين بـ “محاولات لزعزعة استقرار” السلطة خلال السنوات العشر الماضية.

كما ر قي الجنرال عبد الرحمن تياني إلى أعلى رتبة في الجيش، وهي ترقية “استثنائية” انتقل معها من رتبة عميد إلى رتبة الجنرال قائد الجيش.

وقال الجنرال تياني الذي بدا عليه التأثر بشكل واضح، خلال حفل تسليم شارات الخمس نجوم “أتلقى هذا التكريم بتواضع كبير … وسأحاول أن أكون على قدر الثقة التي وضعتموها في”.

وفي 2023، أطاح الانقلابيون الرئيس المنتخب محمد بازوم المحتجز مع زوجته في القصر الرئاسي.