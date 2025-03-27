أطلقت شركة ماتال حملتها السنوية للتضامن “رمضان 2025” بالتعاون مع جمعية بسمة وأمل، بهدف تقديم مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في نواكشوط.

وشملت الحملة توزيع مئات السلات الغذائية على الأسر ذات الدخل المحدود في عدة أحياء بالعاصمة، وذلك تخفيفًا لأعبائها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت ماتال التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال هذه المبادرة، التي تعكس حرصها على دعم الفئات الهشة وتعزيز قيم التضامن والتكافل في المجتمع الموريتاني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة الشاملة للمسؤولية المجتمعية، والتي تتجسد عبر العديد من المبادرات الخيرية والثقافية والرياضية على مدار العام.