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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مجلس الوزراء يصدق على إنشاء محمية “للحيوانات المتوحشة” في اترارزة

مريم المنيربواسطة

صادق مجلس الوزارء أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء محمية للحيوانات المتوحشة والنادرة المهددة بالانقراض، في ولاية اترارزة جنوب موريتانيا.

وتهدف المحمية التي أطلق عليها اسم “محمية الحيوانات المتوحشة باترارزة”، إلى توطين الأنواع الحيوانية المتوحشة والنادرة المهددة بالانقراض، حسب البيان الصادر عن الاجتماع.

وأضاف البيان أنها تهدف كذلك إلى “السماح بتجدد الأنواع والمنظومات البيئية والموائل الطبيعية للحيوانات”.

وجاء في البيان أن المحمية “ستمكن من زيادة نسبة إنجاز أهدافنا في المحافظة على الحياة البرية والوفاء بالتزاماتنا الدولية في هذا المجال”.

إنشاء المحمية جاء “وفقا لأحكام القانون رقم 2018-041 الصادر بتاريخ 05 دجمبر2018 المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة وخاصة مادته 17″، حسب البيان.

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موري نت
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