أدانت الحكومة المالية، ما سمته التعامل غير الإنساني مع الماليين الذين تم توقيفهم في موريتانيا مؤخرا، ضمن مكافحة الهجرة غير النظامية



جاء ذلك على لسان وزير الماليين في الخارج موسى آغ الطاهر خلال مؤتمر صحفي بباماكو، تحدث فيه عن ترحيل موريتانيا لعشرات المواطنين الماليين المقيمين بشكل غير قانوني قبل أيام.

وقال الوزير إن حكومة مالي، تتابع هذه الأحداث باهتمام بالغ، وتعبر عن استيائها، كما تدين بأشد العبارات المعاملة التي يتلقاها رعاياها في موريتانيا.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية المالي عبدولاي جوب رفقة موسى آغ الطاهر اليوم إلى نواكشوط، حسب الجريدة الرسمية بمالي.