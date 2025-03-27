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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مالي تدين ما وصفته بـ”التعامل غير الإنساني” مع مواطنيها بموريتانيا

محمد يوسفبواسطة

أدانت الحكومة المالية، ما سمته التعامل غير الإنساني مع الماليين الذين تم توقيفهم في موريتانيا مؤخرا، ضمن مكافحة الهجرة غير النظامية

جاء ذلك على لسان وزير الماليين في الخارج موسى آغ الطاهر خلال مؤتمر صحفي بباماكو، تحدث فيه عن ترحيل موريتانيا لعشرات المواطنين الماليين المقيمين بشكل غير قانوني قبل أيام.
وقال الوزير إن حكومة مالي، تتابع هذه الأحداث باهتمام بالغ، وتعبر عن استيائها، كما تدين بأشد العبارات المعاملة التي يتلقاها رعاياها في موريتانيا.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية المالي عبدولاي جوب رفقة موسى آغ الطاهر اليوم إلى نواكشوط، حسب الجريدة الرسمية بمالي.
وسيبحث الوزيران، مع سلطات نواكشوط، ملف الهجرة، ومتابعة ظروف إقامة المواطنين الماليين في موريتانيا، حسب ذات المصدر.

 

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موري نت
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