أطلقت وزارة الداخلية اليوم الخميس، منصة رقمية لتكوينِ وتسييرِ الأحزاب السياسية، تم تصميمها بالتعاون بين وزارتي الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

وقال وزير الداخلية وترقية اللامركزية ، والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن إتصميم هذه المِنصة تأتي من أجل تبسيط الإجراءات وكسب الوقت وتعزيز العدالة والشفافية.

وأضاف أن المنصة عبارة ٌعن أداةٍ تجعل خدمةَ تكوينِ الأحزاب السياسية في مُتناول الفاعلين السياسيين أيْنما وُجدوا، حتَّى عبرَ هواتِفهم المحمولة أو لدى أيٍّ من مكاتبِ استقبال المواطنين التابعةِ للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة، المنتشِرة على امتداد التراب الوطني، فهي إذنْ خَطوةٌ إضافية في تكريس التعددية الديمقراطية في البلاد .

وأكد أن تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، حرِص المشرّع الموريتاني على تحديثه بما يتماشى مع التحولاتِ الوطنية، مع توفير الضمانات التي تحفظ الدورَ النبيل للأحزاب في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.