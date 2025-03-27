‎قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إن موريتانيا تتوجه نحو زيادة الاستيراد من الصين بعد خفض تكاليف الشحن البحري، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية تعزز الروابط السياسية بين البلدان.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالسفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا، تانغ زونغ دونغ، شدد خلاله على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة، الصيد، الطاقة، والغاز.

‎وأعرب عن استعداد الاتحاد لدعم الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في موريتانيا، مشيرًا إلى فوز بعض الشركات الصينية مؤخرًا بصفقات مهمة، في ظل تحول البلاد إلى ورشة مفتوحة للاستثمارات.

‎من جانبه، أشاد السفير الصيني بالنمو الاقتصادي المطرد لموريتانيا، وفق تقارير البنك الدولي، وبارك لها دخول نادي مصدري الغاز وتحقيق تقدم في الاكتفاء الذاتي رغم التحديات الديموغرافية والاجتماعية.

‎وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الصيني الأفريقي شكّل فرصة لقائدي البلدين لتحويل التعاون الثنائي إلى شراكة استراتيجية.