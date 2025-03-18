وقع وزير الصحة الموريتاني، عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية الصين الشعبية، تشانغ زونغ دونغ، على اتفاقيات تعاون تسعى “لتعزيز قدرات المنظومة الصحية”.

وتشمل الاتفاقية مجالات متعددة من ضمنها “البنى التحتية، وتشجيع البحث العلمي وتبادل التجارب والخبرات وتوسيع نطاق التعاون في مجال الصحة الاستشفائية”.

وركزت الاتفاقيات على “تعزيز مجال التكوين والابتعاثات الطبية مع مركز الاستطباب الوطني، وتوسعة مركز استطياب الصداقة وتجهيز توسعته الجديدة بالتجهيزات الكاملة”.

كما تضمنت “إنهاء الأشغال الجارية في بالمقر الجديد للمعهد الوطني للبحوث غي مجال الصحة العمومية في غضون أشهر”.